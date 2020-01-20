Belhanda'nın 4.5 milyon euro şartı

Galatasaray'da Belhanda belirsizliği sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Faslı yıldızı satarak transfer bütçesi oluşturmak istiyor.

BELHANDA FORMASINI KAYBETTİ

UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları gereği oyuncu alabilmek için futbolcu satması gereken Galatasaray, yıldız ismi gözden çıkarsa da Belhanda'nın gitmeye niyeti yok.

Kendisini isteyen takımlardan yıllık en az 4.5 milyon euro maaş talep eden 10 numaralı futbolcu, daha düşük tekliflere kapalı olduğunu menajerine iletti.

Fatih Terim, son 3 maçtaki oyuncu tercihleri ile Belhanda'yı düşünmediğini gösterdi.

Emre Akbaba'nın dönüşüyle ilk 11'deki yerini kaybeden 29 yaşındaki isim, rotasyonda Taylan Antalyalı'nın da arkasına düştü. Öte yandan kupada Rizespor'a gol atan Emre, dün ligde de Denizlispor'u boş geçmedi.

Fatih Terim, Belhanda'nın takımda kalması durumunda oyuncuyu üçüncü alternatif olarak kullanacak.