Belhanda'nın Bundesliga'dan talibi var

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın, Dinamo Kiev'den bonservisini aldığı Younes Belhanda'ya Bundesliga'dan talip çıktı.

FAVRE İLE İLETİŞİM HALİNDELER

Manu Lonjon'un iddiasına göre Borussia Dortmund teknik direktörü Lucian Favre, Belhanda'yı takımında düşünüyor. İkili, daha önce Fransa Ligue 1 ekibi Nice'te beraber çalıştı ve o günden beri iletişim halindeler. Fransız çalıştırıcı yeni oluşturduğu takıma Faslı futbolcuyu transfer etmeyi planlıyor.

TARAFTAR AYRILMASINA SICAK BAKIYOR

Sarı-kırmızılı taraftarların geçtiğimiz sezon özellikle deplasman maçlarında sorumluluk almayan ve düşük bir performans gösteren Belhanda'nın takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

Galatasaray'daki ilk sezonunda 35 resmi maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 3 gol atıp 10 da asist yapmıştı. Ayrıca Fas Milli Takımı ile Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda mücadele eden oyuncu, takımı adına gruplardaki 3 maçta ilk 11’de başlamıştı.