Ensonhaber.com'a dön

Belhanda'nın ettiği küfürler

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda'nın, Real Madrid maçında kendisini ıslıklayan taraftara "O… ç…, hepinizin a... k..." dediği ortaya çıktı.

| Haber Merkezi
Belhanda'nın ettiği küfürler
Yorum Yap

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, sahasında ağırladığı Real Madrid'e 1-0 yenilirken, Belhanda'nın taraftarla yaşladığı gerginlik karşılaşmanın önüne geçti.

67. dakikada oyundan çıkan Faslı futbolcu, kendisini ıslıklayan taraftarlara önce el hareketi yaptı, ardından  da uzun süre söylendi.

HEPİNİZİN A... K...

Fransızca küfürler eden 29 yaşındaki oyuncunun, taraftarlara "O… ç…, hepinizin a... k..." dediği ortaya çıktı.

MEHMET DEMİRKOL DA DOĞRULADI

Öte yandan Fransızca bilen spor yorumcusu Mehmet Demirkol da beIN Manşet adlı programda, Faslı futbolcunun taraftara küfür ettiğini söyleyerek iddiaları doğruladı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM