Belhanda'nın ettiği küfürler

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, sahasında ağırladığı Real Madrid'e 1-0 yenilirken, Belhanda'nın taraftarla yaşladığı gerginlik karşılaşmanın önüne geçti.
67. dakikada oyundan çıkan Faslı futbolcu, kendisini ıslıklayan taraftarlara önce el hareketi yaptı, ardından da uzun süre söylendi.
HEPİNİZİN A... K...
Fransızca küfürler eden 29 yaşındaki oyuncunun, taraftarlara "O… ç…, hepinizin a... k..." dediği ortaya çıktı.
MEHMET DEMİRKOL DA DOĞRULADI
Öte yandan Fransızca bilen spor yorumcusu Mehmet Demirkol da beIN Manşet adlı programda, Faslı futbolcunun taraftara küfür ettiğini söyleyerek iddiaları doğruladı.