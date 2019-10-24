1 Fenerbahçe, Fatlind Azizi’yi kadrosuna kattı Fenerbahçe, Bursaspor'da forma giyen 19 yaşındaki Kosovalı orta saha oyuncusu Fatlind Azizi’yi transfer etti.

2 Belhanda'nın ettiği küfürler Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda'nın, Real Madrid maçında kendisini ıslıklayan taraftara "O… ç…, hepinizin a... k..." dediği ortaya çıktı.

3 Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda tiki-taka futbolu Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Türkmenistan'ı 6-0 mağlup etti. Kadın oyuncuların oynadığı futbol ise alkış topladı.

4 Derbi öncesi sakat futbolcuların son durumu Bu akşam Braga'yı, pazar günü ise Galatasaray'ı ağırlayacak olan Beşiktaş'ta, sakat futbolcuların çokluğu teknik heyetin canını sıkıyor.

5 Genç halterci Dilara Narin Avrupa şampiyonu Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç kadınlar 76 kiloda Dilara Narin; koparma, silkme ve toplamda altın madalya kazanırken, kendi rekorunu da geliştirdi.

6 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları sona ererken Barcelona'nın yıldız oyuncusu Messi, Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir ilke imza attı.

7 NBA'in en fazla kazanan 10 basketbolcusu Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA), en fazla kazanan oyuncuları belli oldu. Forbes dergisi, maaş ve sponsor gelirlerini hesaba katarak ilk 10'u sıraladı.

8 Monaco, Slimani için 9 milyon euro ödeyecek Fransız ekibi Monaco, kiralık olarak kadrosuna kattığı Islam Slimani'nin etkileyici performansı sonrası, Cezayirli golcünün bonservisi almak için düğmeye bastı.

9 Galatasaray'da Falcao belirsizliği sürüyor Tam 21 gündür takımla birlikte antrenman yapmayan Radamel Falcao, son olarak Real Madrid maçını da kaçırdı. Sağlık ekibinin herhangi bir açıklama yapmaması, kafalarda soru işareti bıraktı.