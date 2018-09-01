Belhanda bir kritik maçta daha kırmızı kart gördü

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'a konuk oldu. Son iki sezondur Trabzon deplasmanından eli boş dönen Galatasaray, bu kez 3 puan alabilmek için sahaya çıktı.

BELHANDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ancak Trabzonspor maça fırtına gibi başladı ve 25 dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Farkı azaltmak isteyen Galatasaray'da, Faslı futbolcu Belhanda 30. dakikada kırmızı kart gördü. Yusuf Yazıcı'nın ayağına kasıtlı olarak basan Belhanda direkt kırmzı kartla oyundan ihraç edildi.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

POZİSYON SONRA GÜLMESİ TEPKİ TOPLADI

Oyundan atılan Belhanda'nın gülerek sahayı terk emesi ise taraftarları çileden çıkardı. Faslı futbolcu daha önce de kritik maçlarda takımını yalnız bırakmıştı.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

Fenerbahçe ve Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Faslı futbolcu, bu kez de takımının geri dönüş sağlaması gereken Trabzonspor mücadelesinde oyundan atıldı.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)