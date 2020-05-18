Belhanda'nın menajeri: Gelen teklifler var

3 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen Younes Belhanda'nın Galatasaray'dan ayrılabileceğini söyleyen William D'Avila, Fransa ve Arabistan'dan teklifleri duyurdu

"BELHANDA'YA TEKLİFLER VAR"

Sarı-kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi kalan oyuncu için 3 takımın takipte olduğunu belirten D'Avila, Al Massae'ye verdiği demeçte, "Monaco hala Belhanda ile ilgileniyor. Ayrıca Suudi Arabistan'dan Al Hilal ve Al Ittihad da bu transferi bitirmek istiyor." dedi.

10 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Galatasaray, Belhanda'nın satışından 10 milyon euro kazanç elde etmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı yönetim bunu başardığı takdirde, UEFA'nın Finansal Fair Play engelini aşmada çok önemli bir adım atmış olacak.

Geçtiğimiz sezon da önemli teklifler alan Belhanda, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarı sonrasında kadroda tutulmuştu. Bu sezon taraftarla polemikler yaşayan orta saha oyuncusu, takımda kalmak istediğini açıklamıştı. Galatasaray kariyerinde 95 maça çıkan Belhanda; 12 gol, 22 asiste imza attı.