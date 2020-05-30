Belhanda'nın menajeri: İki Katar kulübü istiyor

Galatasaraylı taraftarlarla tartıştıktan sonra düşüşe geçen Faslı futbolcu Belhanda'ya Katar'dan iki kulüp talip oldu.

Radyospor'a konuşan FIFA menajeri Fatih İlek, iki Katar kulübünün Belhanda için 8 milyon euroyu gözden çıkardığını ifade etti.

İlek'in sözleri:

"G.SARAY ONAY VERİRSE BELHANDA'YLA GÖRÜŞECEKLER"

"Al Hilal ile görüşme var mı bilmiyorum ama Belhanda için Katar'dan kulüplerle görüşüyorum. Bitme aşamasında. Galatasaray onay verirse Belhanda ile görüşecekler. Galatasaray'ı ekonomik olarak rahatlatmak için çalışmalarımız devam ediyor."

"TEKLİF 8 MİLYON EURO"

"Galatasaray'a 8 milyon euroya yakın bir teklif bekliyorum. İki Katar ekibi de bunu ödemeye razı. Bu iki kulüp de Asya Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyor. Belhanda ayrılacak mı sorusunun cevabını haftaya net bir şekilde vermiş olacağız."







