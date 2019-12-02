Belhanda'nın performansı taraftarı kızdırdı

Sezon başından beri bir türlü beklenen katkıyı veremeyen Younès Belhanda, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid maçında taraftara küfretmişti. Faslı orta sahanın, o karşılaşmanın ardından formu her geçen gün daha da düşmeye başladı.

FEGHOULİ'YE PAS VERMEDİ

Real Madrid mücadelesinde yaşananlardan dolayı sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çeken deneyimli orta saha, Fatih Terim'den kesik yemişti. Ancak sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle formasına kavuştu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Belhanda, yeniden 11'e girmesine rağmen psikolojik olarak geri giden bir görüntü içinde. Dün oynanan Trabzonspor maçında da sahanın en etkisiz ismiydi.

Galatasaray'ın sezon başından beri en fazla mücadele ettiği, kora kora oynadığı karşılaşmada Belhanda'nın takım arkadaşlarına eşlik edememesi taraftarları kızdırdı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Faslı isim, Galatasaray'ın yakaladığı en net pozisyonda Feghouli'ye pas vermek yerine çok kötü bir şut atınca Cezayirli futbolcunun da tepkisini çekti.

29 yaşındaki oyuncunun, devre arasında satılması gündemde.