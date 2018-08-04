Belhanda'nın Şampiyonlar Ligi'nde istediği takım

Sarı-kırmızılı ekibin orta saha oyuncusu Belhanda, Hürriyet gazetesine bir röportaj verdi. Faslı futbolcu Terim'den Şampiyonlar Ligi'ne kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Belhanda röportajının bir kısmı şu şekilde;

Taraftarlar seni sürekli Sneijder ile karşılaştırdı. Bu durum sende baskı yarattı mı?

"Herhangi bir şekilde baskı hissetmedim. Sneijder ve ben farklı tipte oyuncularız. Dolayısıyla farklı tarzlarımız var. Ben Galatasaray’a futbolumu oynamaya geldim ve futbolumu oynuyorum. Bonservis rakamına takılmam çünkü parayı ben almıyorum!"

FATİH TERİM FARKINI GÖSTERDİ

Galatasaray, Tudor dönemindeki büyük maçlarda kime yenildiyse ikinci devrede hepsini mağlup edip rövanşı aldı. Bu bir teknik adam farkı mıydı?

"Tabii ki bir fark oldu. Daha çok taktiksel anlamda bir fark yaşandı. Fatih Terim'in gelişinden sonra bütün maçlarda aynı taktikle sahaya çıktık, aynı şekilde oynadık. Ancak, bunu eleştirmek için söylemiyorum ama Tudor ile beraberken farklı sistemler deniyorduk.

Bana göre bu taktik değişikliklerinden dolayı sorunlar yaşıyorduk. Fakat Fatih Terim geldikten sonra aynı şekilde oynamaya başladık. Ne oynayacağımızı, taktiğimizi hepimiz iyi biliyorduk. Fatih Terim’in yaptığı da büyük maçlardaki farkı yarattı. Sonuçta biz büyük bir takımız. Büyük takımlar başkalarına adapte olmaz. Rakip kim olursa olsun, ister büyük takım, ister küçük takım, taktiğini aynı şekilde uygular."





GÖNLÜMDEN GEÇEN REAL MADRİD

Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağın için özel bir heyecan duyuyor musun?

"Daha önce Montpellier ve Dinamo Kiev’de iken Şampiyonlar Ligi’nde oynamıştım. Uzun süre geçti aradan. Gerçekten de Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ayrı bir keyif. Özellikle Galatasaray taraftarının önünde bu maçlara çıkmak çok güzel olacak. Ve bizim sahamıza, evimize gelen takımlar da bu ambiyansı görme fırsatı bulacaklar. Çok şanslılar."

Şampiyonlar Ligi’nde özellikle eşleşmek istediğin bir takım var mı?

Real Madrid ile karşılaşmak isterim.

