Belhanda'nın son durumu belli oldu

Süper Lig'in 4. haftasında Falcao'nun tek golüyle Kasımpaşa'yı deviren Galatasaray'a, Belhanda'dan kötü haber geldi.

5-6 HAFTA UZAK KALACAK

Mücadelenin son dakikasında Veysel Sarı'nın diz darbesiyle yerde kalan Faslu futbolcunun, çenesinde kırıklar olduğu ve dün ameliyat edildiği açıklandı.

Çenesinde 2 kırık oluşan 29 yaşındaki deneyimli 10 numara başarılı bir operasyon geçirirken, yaklaşık 5-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Belhanda'nın son durumuna karar verecek olan plastik cerrahlar, oyuncunun maske ile oynamasına izin verirse, dönüş süreci kısabilir.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Galatasaray'dan Belhanda'nın sakatlığı sonrası yapılan açıklama şu şekilde:

"Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynanan maçın 90. dakikasında çenesine aldığı darbe sonrası ilk müdahalesi saha içinde yapılan ve kırık şüphesiyle maçın ardından sponsor hastanemiz Liv Hospital’a kaldırılan oyuncumuz Younes Belhanda’nın yapılan tetkiklerinde çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere iki kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Zeynep Sevim başkanlığında bugün sabah erken saatlerde başarılı bir operasyon geçirmiştir."