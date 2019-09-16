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Belhanda'nın yerine Seri oynayacak

Çarşamba günü Club Brugge ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da çenesi kırılan Belhanda forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in ilk 11'de Seri'yi oynatacağı öğrenildi.

Belhanda'nın yerine Seri oynayacak
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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, sahaya çıkıyor.

Avrupa'da oynadığı son 25 maçın sadece 2'sini kazanabilen sarı-kırmızılılar, Avrupa Fatihi olduğu eski günlerine geri dönmek istiyor.

Çarşamba günü deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak olan Cimbom'da hedef sahadan 3 puanla ayrılarak Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak.

TERİM 11'İ BELİRLEDİ

Kritik maç öncesi hazırlıklarını sürdüren Aslan'da teknik direktör Fatih Terim kafasındaki 11'i belirledi.

Tecrübeli teknik adam, çenesi kırılan Belhanda'nın yerine Seri'yi oynatmayı planlıyor.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Babel, Feghouli, Falcao


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