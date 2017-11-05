Belhanda'ya 100 bin euro prim

Galatasaray'ın son dönemde tartışılan ismi Belhanda, Gençlerbirliği'ne karşı alınan 5-1'lik galibiyette başrol oynayan isimlerden biri oldu.
EKSTRA ÇALIŞTI 2 ASİST YAPTI
Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştirilere maruz kalan Belhanda, cezalı olduğu hafta ekstra çalışmalar yaptı. Sarı-kırmızılı ekip Trabzon deplasmanındayken tek başına idmana çıkan Faslı 10 numara, G.Birliği maçına damgasını vurdu.
Oynadığı güzel futbolun yanından 2 asist yapan, 19 kez girdiği ikili mücadelelerin 10'unu kazanan, 40 isabetli pas atan Belhanda farklı galibiyetin mimarı oldu.
100 BİN EURO PRİM ALDI
Belhanda, sözleşmesi gereği Galatasaray 25 puanı geçtiği için 100 bin euro prim almaya hak kazandı. Cimbom, Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ni yenerek puanını 26'ya yükseltti.