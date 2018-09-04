Belhanda'ya verilecek ceza

Trabzonspor karşılaşmasında rakibi Yusuf Yazıcı’ya yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kart gören Younes Belhanda ile ilgili Galatasaray yönetiminin nasıl bir tavır takınacağı merak konusuydu.

Ülkesi Fas’ın milli takım kadrosunda yer alan Belhanda ile dönüşünde teknik direktör Fatih Terim’in özel bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Terim’in raporu doğrultusunda hareket etmesi beklenen yönetimin, şu an için verilecek olan para cezasını en üst sınırdan vermeyi planladığı bilgisine ulaşıldı.

CEZA 2.3 MİLYON TL

Geçen sezon Galatasaray’a transfer olan ancak toplamda 3. kırmızı kartını gören 28 yaşındaki futbolcuya yaklaşık 300 bin euroluk (2.3 milyon TL) bir para cezası verilmesi bekleniyor.

Tecrübeli futbolcuya verilecek bu cezanın faturasının da, oyuncunun yıllık ücreti 3 milyon 350 bin eurodan kesileceği belirtildi. Belhanda’nın bundan sonraki süreçte benzer eylemlerde bulunmaması adına da her türlü önlemin alınacağı ifade edildi.

Eski hakem ve spor yazarı Deniz Çoban, PFDK'nın Belhanda 3 maç ceza vereceğini söyledi.

İşte Çoban'ın sözleri:

3 MAÇ YOK

Belhanda’nın alması gereken ceza ile ilgili Disiplin Talimatı olan 43. madde çok açık: “oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir.” “Ciddi Faullü oyun” top için mücadele ederken, “Şiddetli Hareket” ise top için mücadele etmiyorken yapılan kırmızı kartlık ihlalleri tarif eder. Burada önemli olan, Fırat Aydınus’un raporunda Belhanda’nın hareketini nasıl tarif ettiğidir. Bana göre Belhanda top için mücadele etmeksizin, hedefine rakibi alarak bu ihlali yapmıştır. Yani “Şiddetli Hareket” söz konusu ve bu doğrultuda 3 maç ceza alacaktır. Aksi bir durum, hatalı yazılan raporla ya da Disiplin kurulu üyelerinin talimata aykırı tutumuyla gerçekleşebilir.