Belhanda'yı Çin takımları istiyor

Galatasaray'da geçtiğimiz yaz transfer döneminde Sneijder'in olaylı ayrılışı ve Belhanda'nın transferi adeta bir krize dönüşmüştü. Geldiği günden beri Hollandalı yıldız Sneijder'le kıyaslanan Belhanda, beklenen etkiyi yapamadı.

ÇİN KULÜPLERİ İSTİYOR

Zaman zaman performans düşüklüğü zaman zaman disiplinsiz hareketleri ve gördüğü kırmızı kartlarla taraftarların satılmasını istediği Belhanda'ya Guangzhou Evergrande ve Shanghai Shenhua teklif yaptı.

Sezon başında8 milyon 750 bin euroya alınan Faslı futbolcu için yaklaşık 15 milyon euroluk tekliflerin geldiği öğrenildi.

DÜNYA KUPASI BEKLENECEK

Belhanda'nın satışına yönetim de sıcak bakıyor. Finansal Fair Play kuralları gereği UEFA'dan ceza alacak olan sarı-kırmızılı ekip, Faslı oyuncunun satışından gelecek parayla transfer yapmayı hedefliyor.

Ancak Belhanda'nın Dünya Kupası'nda Fas formasıyla mücadele edecek olması fiyatını artırabilir. Galatasaray, 28 yaşındaki futbolcunun transferini Dünya Kupası'ndan sonrasına bırakacak.

SNEİJDER 5 GOL 17 ASİST YAPMIŞTI

Galatasaray'ın şampiyon olduğu bu yıl Belhanda 3 gol 10 asist yaparken, Sneijder sarı-kırmızılı ekibin ligi dördüncü sırada bitirdiği ve kötü geçen sezonda 5 gol 17 asistle oynamış ve ligi asist kralı olarak bitirmişti.