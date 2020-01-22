Belhanda'yı Fransa'dan isteyen 2 takım var

Galatasaray'da istenmeyen adam olarak gösterilen Belhanda ile yollar ayrılacak.

Gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan, taraftarara küfreden ve gözden düşen deneyimli futbolcu, son maçlarda Fatih Terim'den kesik yedi.

BELHANDA KİRALANACAK

Emre Akbaba'nın dönüşü ve Taylan Antalyalı'nın yükselen form grafiği sonrası üçüncü opsiyon haline gelen 29 yaşındaki isim için, Fransa'dan teklifler geliyor.

Arabistan kulüplerine gitmek istemeyen Belhanda, Nice ve Monaco'nun kendisine olan ilgisinden memnun ve transfere sıcak bakıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Diagne ve Babel'de izlediği taktiği Belhanda için de devreye sokacak.

Faslı futbolcunun maaşının kalan kısmını ödemeyi kabul eden Galatasaray, Belhanda'dan gelecek kiralama bedeli ile stoper almayı planlıyor.

Cimbom, yıldız orta sahaya sezonun kalan kısmı için 1 milyon 675 bin euro ödeyecek.