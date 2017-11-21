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Bellamy Galler'i çalıştırmak istiyor

Craig Bellamy, Galler milli takımı teknik direktörlüğüne talip olduğunu açıkladı.

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Bellamy Galler'i çalıştırmak istiyor

Premier League'de Newcastle United, Liverpool ve Manchester City gibi takımlarda oynayan Craig Bellamy, Galler milli takımı teknik direktörü olmak istediğini açıkladı.

38 yaşındaki eski futbolcu bir süredir Cardiff City’nin altyapısında antrenörlük yapıyor. Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Chris Coleman’ın Sunderland'in başına geçmesinin ardından boşta olan pozisyona talip olduğunu dile getiren Craig Bellamy, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini ifade etti.

Bellamy ile birlikte Galler milli takımı teknik direktörlüğü için Ryan Giggs ve Tony Pulis'in adı geçiyor.

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