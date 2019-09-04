Ben Arfa: Cazip bir teklif almadım

Avrupa'nın büyük liglerinde transfer dönemi kapandı. Birçok takımın talip olduğu Hatem Ben Arfa'nın ise boşta kalması şaşkınlık yarattı.

"TRANSFER KADIN GİBİDİR"

Geçen sezon Rennes'de başarılı bir grafik çizen Ben Arfa, bonservisi elinde olmasına rağmen hiçbir takımla anlaşmadı.

Fenerbahçe'nin de çok istediği Fransız yıldız, "Hiçbir teklif beni heyecanlandırmadı. Bu iş, kadın gibidir. Eğer seni heyecanlandırmıyorsa boş ver gitsin." şeklinde konuştu.

Ben Arf bu sözleriyle Fenerbahçe ve diğer takımlardan aldığı teklifin cazip olmadığını dile getirdi.

Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 41 resmi maça çıkan Ben Arfa, 9 gol atıp 6 da asist yaptı.