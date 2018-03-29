Ben Arfa PSG'ye veda etti

Yaz aylarında Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Hatem Ben Arfa, sezon boyunca problemler yaşadığı Paris Saint-Germain'e veda mesajı yayınladı.

BU KULÜBÜ HER ZAMAN SEVECEĞİM

Hatem Ben Arfa Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakın zamanda PSG'deki maceram sona erecek. Zorlu zamanlara rağmen, bu formayı giydiğim için mutluyum. Takım arkadaşlarımla edindiğim güzel anılarım benimle kalacak. Bu mesakla birlikte taraftarlara da teşekkür ediyorum. Bu kulübü her zaman seveceğim." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon başında bonservis bedeli olmadan Nice'e transfer olan Ben Arfa, bu sezon kadro dışı kaldı ve süre alamadı. Oyuncu, ayrılması istenmesine rağmen takımda kalmayı tercih etti.