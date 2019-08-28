Ben Arfa'ya en iyi teklif Fenerbahçe'den

Geçtiğimiz sezon Fransa'nın Rennes takımında başarılı bir performans sergileyen Hatem Ben Arfa, kulübünden gelen sözleşme uzatma teklifini gerçi çevirerek serbest kaldı.

YILLIK 2.5 MİLYON EURO

Avrupa'nın önemli takımlarından teklifler alan Ben Arfa için en iyi şartları sunan ekip ise Fenerbahçe.

Sarı-lacivertli ekip, yıldız futbolcuya 2.5 milyon euro maaş ve 3 yıllık kontrat önerdi.

32 yaşındaki oyuncu kariyerinin son sözleşmesini imzalayacağını düşünerek en cazip teklifi kabul etme noktasında. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmuş olması da oyuncuyu cezbeden bir başka etken.

Geçen sezon Rennes formasıyla çıktığı 41 maçta 9 gol 6 asistlik katkı yapan Ben Arfa, Fenerbahçe'den düşünmek için süre istedi.

2 Eylül'de transferin kapanacak olmasından dolayı sarı-lacivertli ekipten Fransız futbolcuya acele etmesi konusunda ise uyarı geldi.