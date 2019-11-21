Ben Simmons, kariyerinin ilk üçlüğünü attı

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons, iki sezon ve 172 NBA maçı sonrasında, kariyerinin ilk üçlüğünü sonunda attı.

Simmons, Philadelphia'nın Wells Fargo Center'da New York Knicks'e karşı aldığı 109-104'lük galibiyetten sonra yaptığı açıklamada, "Yaz aylarında çalışmak ve karşılığını almak, iyi hissettiriyor." şeklinde konuştu.

ÜÇLÜKTEN SONRA TARAFTARLAR ÇILDIRDI

Philly taraftarlarının beklediği büyük an, ilk çeyreğin bitimine 8.20 kala geldi. Simmons, Philadelphia benchinin önündeki köşede, Furkan Korkmaz'dan aldığı pas sonrası şutunu denedi ve isabeti bulduktan sonra, sakince geri yürüdü. Taraftarlar ise çıldırdılar.

Simmons karşılaşmayı 18 sayı, 7 ribaund ve 13 asist ile tamamladı. Sixers, karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde 17 sayılık bir farkı kapatıp, Knicks'e karşı galibiyeti buldu ve evinde yenilmez olarak kalmaya devam etti. Ancak Simmons'ın performansının iyi olmasının yanı sıra, attığı üçlük daha dikkat çeken bir konu oldu.

Bu üçlük denemesi, Simmons'ın normal sezon maçlarının normal akışında gelen, şimdiye dek denediği 17 üçlüğün üçüncüsüydü. Daha önce bir tane playofflarda kaçırmış olan Simmons, ikisini de geçen sezon denemişti (10 Şubat'ta Los Angeles Lakers'a karşı, 25 Şubat'ta New Orleans Pelicans'a karşı).