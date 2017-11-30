ben Simmons rekor kırdı Philadelphia kazandı

Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren ekipler Philadelphia 76ers ile Washington Wizards arasındaki mücadeleyi, ev sahibi 76ers 118-113 kazandı.

BEN SİMMONS'TAN 31 SAYI

76ers'ın Avustralyalı oyuncusu Ben Simmons, 31 sayı ve 18 ribauntla kariyer rekorlarını kırdı. Son periyotta 24 kez serbest atış çizgisine giden 21 yaşındaki basketbolcu, bir çeyrekte en fazla serbest atış kullanan NBA oyuncusu oldu.

25 sayı, 14 ribauntla double double yapan Joel Embiid ve 24 sayı, 8 ribaunt üreten Dario Saric, galibiyette önemli rol oynadı. Wizards cephesinde Kelly Oubre 22 sayı, 7 ribaunt, Bradley Beal ve Jodie Meeks ise 21'er sayıyla mücadele etti.