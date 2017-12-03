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Benevento, Milan'ı son saniyede kalecisiyle yıktı

14 haftada puanla tanışamayan Benevento, ilk puanını Milan'a karşı son saniyede kaleci Alberto Brignoli'nin kafa golüyle aldı.

Benevento, Milan'ı son saniyede kalecisiyle yıktı
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İtalya Serie A'da 15. hafta mücadelesinde Çizme'de henüz puanla tanışamayan Benevento ile Gennaro Gattuso'nun başına geçtiği AC Milan karşılaştı.

Stadio Ciro Vigorito'da oynanan karşılaşma 2-2 sonuçlandı. Giacomo Bonaventura, 38. dakikada Milan'ı öne geçirirken, George Puscas 50'de ev sahibini umutlandırdı. Nikola Kalinic dakikalar 57'yi gösterdiğinde Milan'ı yeniden üstünlüğe taşıdı.

MİLAN'I 90+5'TE KALECİNİN GOLÜYLE YIKTI

Konuk takımda Alessio Romagnoli, 75. dakikada ikinci sarı kartla takımı 10 kişi bıraktı ve ev sahibini umutlandırdı.

Benevento ataklarını sıkaştırırken 90+5'te kalecisinin attığı golle 1 puan aldı. Alberto Brignoli kafa vuruşuyla Benevento'ya puanı getirdi. Alınan bu sonucun ardından Benevento tarihindeki ilk puanı aldı. 

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