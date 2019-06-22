Benevento'da İnzaghi dönemi

Son olarak Bologna'yı çalıştıran Filippo Inzaghi, Serie B ekiplerinden Benevento'nun yeni hocası oldu.
SERİE A MÜCADELESİ VERECEKLER
Serie B'de sezonu üçüncü sırada tamamlayan ve play-off turunda Cittadella'ya elenerek Serie A umutlarını başka bahara bırakan Benevento, İtalyan teknik adamı göreve getirdi.
Futbolculuk yıllarında Juventus ve Milan formalarıyla hatırlanan İtalyan efsane, yeni sezonda Benevento ile Serie A'ya yükselme mücadelesi verecek.
45 yaşındaki Inzaghi daha önce Bologna, Venezia ve Milan'ı çalıştırmıştı. Filippo Inzaghi'nin kardeşi Simone Inzaghi ise Serie A ekibi Lazio'da görev yapıyor.