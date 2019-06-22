Benevento'da İnzaghi dönemi

1 G.Saray transferleri temmuzda açıklayacak Galatasaray anlaşmaya vardığı Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı ve Babel'i kadrodaki tüm oyunculardan borçsuzluk kağıdı aldıktan sonra açıklayacak.

2 G.Saray, İrfan Can için F.Bahçe'ye rakip oldu Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan İrfan Can Kahveci'ye Galatasaray da talip oldu. Sarı-kırmızılıların teklifi 5.5 milyon euro.

3 De Ligt'in yeni adresi Juventus olacak Hollanda basını, Ronaldo'nun Ajax'ın 19 yaşındaki kaptanı Matthijs de Ligt'i Juventus'a transfer olması için ikna ettiğini yazdı.

4 Beşiktaş, Soteldo'yu takip ediyor Beşiktaş'ın futbolcu izleme komitesinde yer alan Gökhan Keskin, Abdullah Avcı'ya 21 yaşındaki Yeferson Soteldo'nun alınması yönünde rapor verdi.

5 Sercan Yıldırım'ın askerlik fotoğrafı Vatani görevini bedelli askerlik kapsamında yapan Sercan Yıldırım, silahlarla vediği pozla sosyal medyanın gündemine geldi.

6 Fenerbahçe'nin Emre Kılınç teklifi Fenerbahçe, Sivasspor forması giyen Emre Kılınç'la anlaştı. Sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübüyle görüşme halinde.

7 Fenerbahçe-Kolarov pazarlıkları sürüyor Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelen Kolarov, sarı-lacivertlilerle yıllık maaş ve sözleşme süresi konusunda henüz anlaşamadı.

8 Podolski, Ergin Ataman'ı kutladı Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski, Basketbol Süper Ligi'nde başında olduğu Anadolu Efes ile şampiyonluk yaşayan teknik direktör Ergin Ataman'ı tebrik etti.

9 Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon A.Efes Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi seride 4-3 yenerek 10 sene sonra şampiyon oldu.