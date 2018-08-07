Benfica-Fenerbahçe - CANLI SKOR

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38' Tehlikeli geldik. Hasan Ali'nin indirdiği topa Valbuena vurdu, top üstten auta gitti.

33' Benfica çok tehlikeli geldi, Skrtel, Volkan'ın tokatladığı maçta araya girerek çok önemli bir müdahaleyle topu uzaklaştırdı.

30' Temsilcimiz takım savunmasını iyi yapıyor ve baskı sonucunda kaptığı toplarla gol arıyor.

20' Benfica'nın baskı kurmasına izin vermiyoruz ve orta sahada top yaparak organize atak oluşturmaya çalışıyoruz.

10' Mücadele bu dakikalarda orta saha mücadelesi şeklinde geçiyor.

5' Mücadelenin ilk bölümüne temsilcimiz kontrollü başladı.

1' Kritik maçta ilk düdük çaldı. Temsilcimize başarılar dileriz.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya geliyor.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takımın, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmesi gerekiyor.

İLK 11'LER

Benfica: Vlachodimos, Almeida, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo, Fernandes, Fejsa, Pizzi, Salvio, Cervi, Ferreyra.

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif Elmas, Alper, Dirar, Valbuena, Giuliano