Benfica-Fenerbahçe maçına doğru son gelişmeler

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 7 Ağustos Salı günü Benfica ile karşı karşıya gelecek. Portekiz ekibi, temsilcimize oranla daha fazla transfer yaparak kadrosunu güçlendirdi.

F.BAHÇE 4 TRANSFER YAPTI 2'Sİ KADRODA OLACAK

Bu sezon genç oyuncu ağırlıklı bir transfer politikası izleyen Fenerbahçe 4 ismi kadrosuna kattı. Yabancı oyuncu olarak bir tek Ayew'i kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alıcı ve Berke Özer'i de transfer etti.

UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları gereği sattığı kadar oyuncu alabilen temsilcimiz, Fernandao'yu 3 milyon dolara sattı ve bunun karşılığı olarak maliyetleri bu rakamı karşılayan iki ismi listeye yazabilecek. 2 Ağustos gecesine kadar UEFA'ya oyuncu listesini bildirmek zorunda olan Fenerbahçe, kadroya Barış Alıcı ve Ayew'i yazacak.

Fenerbahçe'nin Benfica maçında sahada olması beklenen ilk 11 şu şekilde:

Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Alper Potuk, Valbuena, Giuliano, Andre Ayew

Fenerbahçe'nin diğer transferleri kadroya yazabilmesi için oyuncu satması gerekiyor.

BENFİCA 7 OYUNCU ALDI

Diğer taraftan transfer dönemini hareketli geçiren Benfica, bu yaz kaleye Panathinaikos'tan Odysseas Vlachodimos, Colon'dan stoper German Conti, Belgrano'dan stoper Cristian Lema, ADO Den Haag'dan sağ bek Tyronne Ebuehi, Moreirense'den önlibero Alfa Semedo, Shakhtar'dan Facundo Ferreyra ve UNAM Pumas'tan forvet Nicolas Castillo'yu transfer etti.



