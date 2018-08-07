Benfica-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek.
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Luz Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
9 YILLIK ÖZLEM
Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takımın, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmesi gerekiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Benfica
Vlachodimos
Almeida
Dias
Jardel
Grimaldo
Fejsa
Pizzi
Gedson
Salvio
Cervi
Ferreyra
Fenerbahçe
Volkan
Isla
Skrtel
Neustadter
Hasan
Mehmet Topal
Eljif
Dirar
Giuliano
Valbuena
Alper
AYEW ÇIKTI DİRAR GİRDİ
Cocu, fotoğraftaki kadroda tek değişikliğe gitti. Hollandalı teknik adam sakatlığı bulunan Ayew'in yerine Dirar'a forma verecek.