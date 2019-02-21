Benfica-Galatasaray - CANLI SKOR

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85' Emre Akbaba ağları buldu ancak bir kez daha bayrak havada, öncesinde Diagne için ofsayt bayrağı kalktı.

83' Galatasaray'da Yunus ve Emre Akbaba, Onyekuru ve Feghouli'nin yerine oyunda.

80' Son 10 dakikaya girlirken 0-0 eşitlik devam ediyor.

70' Badou N'Diaye bütün Benfica savunmasını ipe dizerek ceza sahasına girdi. Çizgide içeri gönderdiğ topu Ruben Dias son anda araya girerek kesti.

63' Talihsiz an. Belhanda ağları buldu ancak bayrak havada, karar ofsayt.

55' Üst üste gelişen Benfica ataklarının ardından yeniden oyuna tutunduk. Feghouli ile bulduğumuz kontrayı da değerlendiremedik.

48' İkinci yarıdaki ilk denememiz. Feghouli'nin uzak mesafeli şutu üstten auta çıkıyor.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı. Başarılar Galatasaray....

İlk yarı sonucu: Benfica 0-0 Galatasaray

42' Galatasaray'da Belhanda'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut Benfica savunmasından geri döndü. Belhanda'nın el itirazları sonuç vermedi.

30' Benfica skoru koruyor ve hızlı geçiş atakları arıyor. Galatasaray ise zaman zaman ileri yıksa da kaleye şutu yok.

25' Feghouli ile etkili geldik. Benfica savunması son anda araya girdi.

15' Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında daha olgun ataklar geliştiriyoruz.

5' Mücadelenin ilk dakikaları oldukça tempolu başladı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı. Temsilcimize başarılar dileriz.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda Portekiz'in Benfica takımı ile karşılaşıyor.

Son 32 turunun ilk ayağında Benfica'yı İstanbul'da ağırlayan sarı-kırmızılı takım, müsabakayı 2-1 kaybederek turu zora soktu. Galatasaray, son 16 turuna yükselmek için 1-0 ve 2-1'lık skorlar hariç galip gelmek zorunda.

Galatasaray, mücadeleyi kaybetmesi, berabere kalması veya 1-0 kazanması durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek. Maç, 2-1 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle tamamlanması halinde ise uzatmalara gidecek.

İŞTE İLK 11'LER

Benfica: Vlachodimos, Almeida, Ruben Dias, Ferro, Grimaldo, Pizzi, Fernandes, Florentino, Cervi, Felix, Seferovic

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Badou Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne