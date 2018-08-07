Benfica maçı öncesi F.Bahçelileri motive eden video

9 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne hasret kalan Fenerbahçe, bu şanssızlığı kırmak için bu akşam Benfica deplasmanına çıkıyor.

Portekiz ekibini eleyerek play-off'a yükselmek isteyen sarı-lacivertliler için deplasmandan iyi bir skorla dönmek şart.

Hatırlayacağız gibi iki takım, 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelmiş, temsilcimiz Kadıköy'deki ilk maçta harika bir oyun ortaya koyarak rakibini 1-0 mağlup etmişti.

Birçok topu direkten dönen Kanarya, Benfica'yı farklı mağlup etme şansını değerlendirememiş, deplasmandaki maçı da 3-1 kaybedince finale çıkamamıştı.

GAZA GETİREN VİDEO

Fenerbahçeli taraftarlar, saat 22.00'da başlayacak olan dev karşılaşma öncesi hazırladıkları videoyla maça ne kadar konsantre olduklarını gösterdi.

İşte o video:

Fenerbahçe'nin Benfica'yı 1-0 yendiği maç - İZLE