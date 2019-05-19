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Benfica, Portekiz liginde şampiyon

Portekiz Premier Lig'de sahasında Santa Clara'yı yenen Benfica, şampiyon oldu.

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Portekiz Premier Lig’in son haftasında Benfica, Estadio da Luz Stadyumu’nda Santa Clara’yı konuk etti. Mücadeleye çok hızlı başlayan ev sahibi, 16. dakikada Haris Seferovic’in golüyle 1-0 öne geçti. 23. dakikada Joao Felix farkı 2’ye çıkarırken, 39. dakikada Rafa Silva’nın fileleri havalandırmasıyla Benfica soyunma odasına 3-0 önde girdi.

İkinci yarıda da etkili olan Benfica’ydı. 56. dakikada Seferovic, farkı 4’e çıkardı. Konuk takım 59. dakikada Cesar Martins ile farkı 3’e indirse de ev sahibi ekip sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 87’ye yükselten Benfica, maçın bitiş düdüğüyle şampiyonluğunu kutladı. 

37. KEZ ŞAMPİYON

Son 6 sezon içinde 5'inci kez kupaya uzanan Portekiz temsilcisi, toplam şampiyonluk sayısını ise 37'ye çıkardı.

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