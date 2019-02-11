Benfica rakibini 10-0 yendi

Portekiz Ligi'nin 21. haftasında Benfica ile Nacional karşı karşıya geldi.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, Nacional'i 10-0 gibi flaş bir skorla mağlup ederek tarihi bir zafere imza atmış oldu.
Portekiz ekibinin gollerini Alejandro Grimaldo, Haris Seferovic’ten (2), Joao Felix, Pizzi, Ferro, Ruben Dias, Jonas (2) ve Rafa Silva kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 51'e yükselten Kartallar, Portekiz liginde 2. sırada yer alıyor.
Benfica, perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.