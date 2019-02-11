Benfica rakibini 10-0 yendi

G.Saray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, Nacional’i 10-0 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı.

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Fatih Terim'den Rıdvan Dilmen'e İstiklal Marşı cevabı

Fatih Terim, "Galatasaray'da İstiklal Marşı'nı kimse okumuyor" diyen Rıdvan Dilmen'e, "Biz kenarda çok güzel söylüyoruz. Marşı da en iyi biz söyleriz" diyerek cevap verdi.