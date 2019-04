Benfica taraftarı, yanlış Frankfurt'a gitti

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Benfica, ilk maçta 4-2 yendiği Frankfurt ile rövanş maçında Almanya'da karşı karşıya gelecek. Benfica'nın deplasmanda oynayacağı maçta takımını yalnız bırakmak istemeyen bir taraftar ise zor duruma düştü.

Alvaro isminde bir Benfica taraftarı, Lizbon'dan arabası ile yola çıkarken arabanın navigasyonundan Frankfurt'u seçti. Buraya kadar her şey normal. Ancak Alvaro, Almanya'da iki farklı Frankfurt'un olduğunu hesaba katamayınca işler değişti. Maçın oynanacağı yer Frankfurt am Main olmasına rağmen Alvaro, haritadan Frankfurt an der Oder'i seçti.

İki şehrin arasında ise 6 saatlik bir yol var. Yanlış Frankfurt'a giden Alvaro, tam 17 saat araba sürmüş oldu. İşin ilginç yanı ise Frankfurt an der Oder'e giden yol, Frankfurt am Main, yani maçın oynanacağı Frankfurt'tan geçiyor.

Genç taraftar, bir şekilde gerçek şehrin içine girip bir 6 saat daha direksiyon sürdü... Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Alvaro, formalı fotoğrafı ve haritayı paylaşırken kullanıcılar tarafından alay konusu oldu.