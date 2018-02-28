Benfica, Talisca'nın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş'a Brezilyalı yıldızı Taslica'dan kötü haber geldi.
BENFİCA SÖZLEŞMESİNİ UZATTI
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca'da flaş bir gelişme yaşandı. Benfica, Brezilyalı yıldızın sözleşmesini uzattı.
Portekiz basınında yer alan habere göre; Benfica, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'nın sözleşmesini Haziran 2020'ye kadar uzattı.
2019'DA SÖZLEŞMESİ BİTİYORDU
2014'te Bahia'dan transfer edilen Anderson Talisca'nın mevcut sözleşmesi Haziran 2019'da bitiyordu.
Brezilyalı yıldız bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 maçta 14 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
MONACO'YA SATMAYI PLANLIYORLAR
Şenol Güneş yönetiminde kendisini geliştiren Anderson Talisca, özellikle Şampiyonlar Ligi grup aşamasında gösterdiği performansla, Fransız ekibi Monaco'nun dikkatini çekti.
Fransız kulübüyle iletişime geçen Benfica, Brezilyalı futbolcuyu yüksek bonservis bedeline satmak için sözleşmesini uzatma kararı aldı.