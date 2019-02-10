Galatasaray'ın rakibi Benfica'dan 10 gollü galibiyet

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Fatih Terim taziyeleri kabul etti

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İngilizlerden Salah'a yapılan İslamafobik tezahürat

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Tolgay: Dönerin her türlüsünü yerim

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1 Başakşehir: Aleyhimize propaganda yapılıyor Başakşehir Kulübü, ligde bu hafta oynanan maçlardaki hakem kararlarını eleştirirken, haklarında propaganda yapıldığını savundu.

2 Fatih Terim: Hakemler de insandır hata yapabilirler Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisine yöneltilen hakem sorusunda "Hakemler de insandır. Hata yapabilirler." cevabını vererek Kulüpler Birliği Vakfı bildirisine gönderme yaptı.

3 Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem kararlarına tepki Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından hakem Ümit Öztürk'e sitem etti.

4 Manchester City, Chelsea'ye 6 attı İngiltere Premier Lig'n 27. haftasında Manchester City, Chelsea'yi 6-0'lık skorla mağlup etti. Chelsea, Premier Lig tarihinde ilk kez kalesinde 6 gol gördü.

5 Nagatomo hakeme küfür ederken yakalandı Ümit Öztürk'ün kararını beğenmeyen Nagatomo, hakeme f... off derken kameralara yakalandı. Ancak Japon sol bek oyundan atılmadı.

6 Rıdvan Dilmen: Diagne atılmalıydı Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Dilmen, Diagne'nin ikinci sarı karttan oyundan atılması gerektiğini söyledi.

7 Göztepe Ghilas'ın röveşatasıyla kazandı Göztepe zorlandığı maçta Alanyaspor'u Ghilas'ın 90. dakikada attığı röveşata golüyle 3-2 mağlup etti ve küme düşme potasından kendini kurtardı.

8 Galatasaray evinde Trabzonspor'a 3 attı Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti ve lider Başakşehir'le arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü.

9 Kırmızı kart gören kadın futbolcu hakeme saldırdı Konya’da 3. Lig Kadın Futbol Takımı 9. Grup'ta yer alan Konya İdmanyurdu ile Anadolu Yıldızları Spor'un maçında kırmızı kart gören sporcunun hakeme saldırması ortalığı karıştırdı.