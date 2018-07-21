Benfica'dan Abdülkadir için yeni teklif

Trabzonspor Başkanı Ali Ağaoğlu Benfica'nın Abdülkadir Ömür için 14 milyon dolar + 4 futbolcu teklif ettiğini ancak bu teklifi kabul etmediklerini duyurmuştu. Benfica ise Abdülkadir Ömür'ün peşini bırakmıyor.

YENİ TEKLİF 16 MİLYON DOLAR

Porkekiz ekibi 19 yaşındaki Abdülkadir için teklifini artırdı. Benfica bu kez Trabzonspor'a 16 milyon dolar + 2 futbolcu önerdi.

Bordo-mavili kulüp bu teklife sıcak bakıyor ancak bir sonraki satıştan pas istiyor. Benfica bunu kabel ederse transfer kısa süre içinde sonlanacak.

Trabzonspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abdülkadir Ömür ile de görüşmelerini sürdüren Benfica genç oyuncuya yıllık 1 milyon euro teklif sundu.

Abdülkadir'i ise 1.5 milyon euro istediği öğrenildi. Geçen sezon Süper Lig'de 29 maçta forma giyen yıldız adayı 3 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.