Benfica'dan Abdülkadir'e 15 milyon euro

Trabzonspor'un gözde isimlerinden biri olan Abdulkadir için şimdi de Benfica bordo-mavili ekibin kapısını çaldı.

15 MİLYON EURO TEKLİF GELDİ

19 yaşaltı milli takımı ile Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Abdülkadir ile İngiliz ekiplerinin yanısıra Benfica'nın da talip olduğu bildirildi. Bordo-mavili ekibin altyapısından yetişen 19 yaşındaki oyuncu için Leicester ve Everton'dan sonra Portekiz ekibinin de resmi teklifte bulunduğu kaydedildi.

Benfica'nın uzun süredir yakından takip ettiği Abdulkadir için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtilirken, mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Karadeniz ekibinin Portekiz kulübünden gelen bu cazip teklife nasıl bir cevap vereceği merak konusu.

TRABZONSPOR TRASFER İÇİN KAYNAK ARIYOR

Bordo-mavili ekip transfer yapmak için kaynak arayışında ve başta Abdülkadir olmak üzere bazı isimleri satabilir.

Stoper mevkiinde Mustafa Akbaş ile genç oyuncu Hüseyin Türkmen dışında alternatif oyuncusu bulunmayan ve bu bölgeye 2-3 takviye yapmayı hedefleyen Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın eli kolu bağlanmış vaziyette.

1 Temmuz'dan bu yana Slovenya'daki kamp çalışmalarını 2 stoper ile sürdüren bordo-mavililerde takımdaki stoper eksiği nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman, antrenmanlardaki çift kale maçlarda zaman zaman teknik ekibindeki isimlerden, bazı antrenmanlarda da kaleci Furkan Taş'tan yararlanıyor.