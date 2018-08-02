Benfica'dan Fenerbahçe itirafı

Son olarak Lyon ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kaybeden Benfica, Portekiz basınında eleştiri oklarının hedefi oldu. Deneyimli teknik adam Rui Vitoria, "Daha güçsüz takımlarla oynayabilirdik ama biz bunu tercih etmedik" şeklinde savunma yaptı.

FENERBAHÇE İTİRAFI

Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria, Fenerbahçe ile yapacakları maç öncesi, güçlü bir takiple eşleştiklerini kabul etti.



Vitoria, ''Oyunumuzu geliştirmemiz gereken noktalar var. Şampiyonlar Ligi'nde zor bir rakibe karşı oynayacağız ama Fenerbahçe karşısında sahaya hazır bir şekilde, kazanmak için çıkacağız'' ifadelerini kullandı.

İLK MAÇ 7 AĞUSTOS'TA

Portekiz ekibi Benfica ile temsilcimiz Fenerbahçe 7 Ağustos Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşı karşıya gelecek.

İlk maç Portekiz'de oynanacakken, rövanş mücadelesi İstanbul'da olacak.