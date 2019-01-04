Benfica'nın hedefi Jose Mourinho

Teknik direktör Rui Vitoria ile yollarını ayıran Benfica'nın yeni hoca için ilk olarak Jose Mourinho ile görüşeceği öne sürüldü.

BENFİCA'NIN İLK ADAYI JOSE MOURİNHO

Portekiz'in ünlü spor gazetesi Record'da yer alan haberde; Benficalı idarecilerin, İngiltere'de yaşayan Jose Mourinho ile bir görüşme yapacakları ve şanslarını deneyecekleri yazıldı.

MAKSİMUM ÜCRET TEKLİF EDİLECEK

Jose Mourinho'nun Manchester United'dan aldığı 15 milyon eurouk teklifi karşılayamayacak olduklarının bilincinde olan Benficalı yöneticilerin, verebilecekleri maksimum maaş ile ünlü teknik adamı ikna etmeye çalışacağı vurgulandı.

MOURİNHO KARİYERİNE BENFİCA'DA BAŞLADI

55 yaşındaki Jose Mourinho, kariyerinin ilk teknik direktörlük deneyimini Benfica'da yaşadı.

20 Eylül 2000'den 5 Aralık 2000'e kadar Benfica'da teknik direktörlük yapan Mourinho, daha sonra Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid ve Manchester United'ı çalıştırdı. Jose Mourinho, Manchester United'da aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle 18 Aralık'ta görevinden alınmıştı.

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