Benfica'nın hocası: Az gol yiyerek yenilmek istediler

Vitoria, Fenerbahçe'yi 1-0 yendikleri UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

ÇOK AZ GOLLE KAYBETMEYİ İSTEDİLER

Golü arayan takımın kendileri olduğuna işaret eden Vitoria, Fenerbahçe için yaptığı değerlendirmede, "Çok az golle kaybetmeyi ya da berabere bitirmeyi istediler" dedi.

İkinci yarıda daha iyi oynadıklarını vurgulayan Rui Vitoria, Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu ve kalesini iyi savunduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe'nin 2-3 kez orta sahayı geçip küçük tehlikeler oluşturduğunu anlatan Vitoria, "Maçta daha fazla gol imkanını elde ettik ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Kaybetmemek çok önemli. Oyuncular beni memnun eden bir performans ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını kaydeden Vitoria, "Riskli alana daha fazla girmeyi başardık, daha cesur oynadık ve gol atmayı başardık" diye konuştu.

İlk maç için önemli bir skor elde ettiklerini belirten Rui Vitoria, tribünleri dolduran taraftara da teşekkür etti.