Benfica'nın hocası: F.Bahçe maçında hücum oynayacağız

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Benfica'da teknik direktör Rui Vitoria basın toplantısı düzenledi.

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin önemli bir kulüp olduğunu ancak sahalarında hucüm oynayacaklarını ve maçı kazanmak istediklerini belirtti.

KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ

Fenerbahçe'nin oyun planı hakkında çok çalıştığını dile getiren Vitoria, ''Dörtlü defans hattıyla oynayacaklar, önlerinde de iki defansif orta saha oynayacak. Kanat oyuncuları içeri girmeye çalışıyor. Kanatları çok ofansif. Kararlı ve azimli bir takıma karşı oynayacağız. Saha içinde çok iyi organize oluyorlar. Topu ayağında tutan bir oyun anlayışları var. Sezon öncesi tecrübeli futbolcuları da iyi oynadı. Fenerbahçe çok güçlü bir rakip ama sezona iyi başlamak istiyoruz. Sahamızda kazanmak istiyoruz. Israrla hücum oynayacağız. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin tehlikeli oyuncularını kontrol altında tutacağız. Benfica futbolcuları, teknik direktörü ve taraftarı ne istediğini biliyor. Bu maça çok iyi hazırlandık. Baskıyı severim. İlk dakikadan sonuna kadar kazanmak için oynayacağız.'' dedi.

İYİ BİR KAMP GEÇİRDİLER

Kaliteli bir takıma karşı oynayacaklarını söyleyen Portekizli teknik adam, ''Genç oyuncuları var ama diğer oyuncular 27,28,30 yaşlarında. Çok yetenekli bir takım ve iyi bir sezon öncesi hazırlık kampı geçirdiler.'' şeklinde konuştu.