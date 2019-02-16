Benfica'nın ilk 11'inin maliyeti Feghouli maaşından az

2000'de Avrupa'nın 1 numarası olan Galatasaray'ın son dönemde Avrupa karnesi başarısızlıkla dolu.

25 MAÇTA 2 GALİBİYETİ VAR

2014'ten beri Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde toplam 25 maça çıkan Galatasaray sadece 2 galibiyet alabildi. 6 sezonluk bu periyotta 7 kez sahadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 16 yenilgi gördü. Sarı-kırmızılılar son olarak Benfica'ya mağlup oldu.

Benfica, Perşembe akşam Galatasaray karşısına alt yapıdan yetiştirdiği; Ruben Dias (21), Ferro (21), Yuri Ribeiro (22), Florentino (19), Gedson Fernandes (20) ve João Félix'le (19) çıktı.

Portekiz ekibinin kadrosunda yer alan 6 genç oyuncunun maaşları yıllık 70 bin euro ile 90 bin euro arasında değişiyor.

BENFICA'NIN İLK 11'İNİN MALİYETİ FEGHOULI KADAR DEĞİL

Benfica'nın perşembe akşam sahada olan oyuncuları arasında en fazla kazanan ismi 2 milyon Euro'ya oynayan Salvio'ydu. Onun dışında en fazla kazananlar; 400'er bin Euro'ya oynayan Vlachodimos, Corchia, Cervi ve Seferofic'ti.

Ruben Dias, Ferro, Yuri Ribeiro ve Gedson 90'ar bin euroya oynarken, João Félix ve Florentino ise 70'er bin euroya forma giyiyor.

Benfica'nın perşembe akşam sahada olan ilk 11'inin toplam maliyeti 4.1 milyon euro olurken, sarı-kırmızılılar ise sadece Feghouli'ye garanti 3 milyon 850 bin euro ödüyor. Bonuslar eklenince Cezayirli'nin tek başına maliyeti Benfica'dan fazla.