Benfica'nın kazandığı skandal penaltı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Galatasaray sahasında Benfica'yı konuk etti. Portekiz ekibi mücadelenin 27. dakikasında bir penaltı kazanırken, hakemin yanlış kararı akıllara, "Avrupa Ligi'nde neden VAR sistemi uygulanmıyor?" sorusunu getirdi.

MARCAO'NUN GÖĞSÜNE ÇARPTI HAKEM PENALTI VERDİ

Benfica'nın 26. dakikada geliştirdiği atakta sol kanattan gelen top sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Marcao'nun göğsüne çarptı. Hakem Gil Manzano bu pozisyonda elle oynamayı işaret ederek beyaz noktayı gösterdi.

Galatasaraylı oyuncuların uzun süren itirazlarına rağmen karar değişmedi. Topun başına geçen Salvio, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

AVRUPA LİGİ'NDE VAR UYGULANMIYOR

Bu sezon Süper Lig'de de uygulanmaya başlayan VAR sistemi, Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turundan itibaren hayata geçirildi. Video Yardımcı Hakem sistemi UEFA'nın 1 numaralı kupası olan Devler Ligi'nde uygulanmasına karşın, 2 numaralı kupada henüz uygulanmaya başlanmadı.