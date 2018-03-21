Benitez: Beşiktaş'ı 8-0 yenince zevk aldım

Newcastle United Menajeri Rafa Benitez, içinde bulunduğu dönemi anlatırken Liverpool'un başında olduğu dönemde Beşiktaş'ı 8-0 mağlup ettikleri maça da değindi.

Bu sezon Newcastle United'da yaptığı işten memnun olup olmadığı sorulan Benitez, "Ben kazanırken yaptığım işten zevk alırım. İşimi iyi yapıp, sonunda doğrusuna gittiğimi gördüğümde gururlanıyorum. Buradaki zamanımın tamamında acı çekerken zevk almak kolay değil çünkü kazanman gerekse de bazen kaybediyorsun. Bu sezondan zevk aldım mı? Hayır fakat belki bu 'zevk alma' kelimesi İngiltere'de farklıdır. Yaptığım işten memnunum, seviyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Beşiktaş'a 8 gol attığımda zevk aldım." dedi.

"BİRİLERİ SORUMLULUK ALMALI"

Kupalar kazanmaya alışık olduğunu vurgulayan İspanyol hoca, "Benim takımların genellikle rekabetçi olur, kazanma şansı olur. Kazanma deyince sadece maçlardan bahsetmiyorum, kupalardan bahsediyorum. Birileri sorumluluk almalı. Futboldaki problem de şu ki, bazen başkalarının hataları nedeniyle sorumluluk alırsın. Eğer bir şeyler yanlışsa değiştirmek zorundasın ama belki de doğru kararları vermek için elinde doğru araçlar yoktur." ifadelerini kullandı.

Newcastle United, İngiltere'de 30 maç sonunda 32 puanla düşme hattının 4 puan üzerinde 13. basamakta yer alıyor. Liverpool, 2007 yılında temsilcimiz Beşiktaş'ı 8-0'lık skorla mağlup etmiş ve Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırmıştı.