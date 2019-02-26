Benitez: Defansif oynatsam Beşiktaş'ı 8-0 yenemezdik

Premier Lig takımlarından Newcastle United'ı çalıştıran Rafa Benitez, İspanyol AS gazetesine verdiği röportajda 8-0'lık Beşiktaş maçı hakkında da konuştu.

Kendisi hakkında yapılan defansif oynatıyor eleştirilerini kabul etmediğini söyleyen Benitez, ''İnsanlar, benim hakkımda defansif oynatıyor diyince çok şaşırıyorum. Benim takımlarım hem iyi savunur hem de iyi hücum eder. Liverpool ile Beşiktaş'ı 8-0 mağlup ettik, Şampiyonlar Ligi'nin en farklı galibiyetini aldık. Yine Liverpool'dayken 8 gün içinde Manchester United'ı 4-1, Madrid'i 4-0 ve Aston Villa'yı 5-0 yendik. Nasıl defansif oluyorum? Önemli olan hem atak hem defans yapabilmek. Bu dengeyi doğru yaparsanız şampiyonluklar geliyor.'' sözlerini kullandı.

Geleceği hakkında da konuşan İspanyol teknik adam, ''En az 10 yıl daha teknik direktörlük yapacağım. İngiltere'de daha fazla çalışmak istiyorum. Enerji ve coşkunuz olduğu sürece çalışabilirsiniz.'' dedi.

Kariyerinde Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid gibi takımları çalıştıran 58 yaşındaki teknik direktör, 2016'dan beri Newcastle United'ın başında yer alıyor.