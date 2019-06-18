Benitez'e Çin'den 12 milyon poundluk teklif

Çin'in Dalian Yifang kulübünün, İspanyol çalıştırıcıya yıllık 12 milyon poundluk bir teklif yaptığı ortaya çıktı.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Newcastle United'ı son 3 yıldır çalıştıran ve kulüple sözleşmesi sona eren Rafael Benitez'e Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Yifang talip oldu.

İsmi Chelsea ile anılan 59 yaşındaki teknik adama, yıllık 12 milyon pound teklif edildiği bildirildi. Newcastle United'ın yeni sahibi Mike Ashley'in de teklif yaptığı Benitez'in, Juventus'a giden Maurizio Sarri'nin yerine Chelsea için de güçlü adaylar arasında olduğu kaydedilirken; Frank Lampard'ın Maviler'de favori hale geldiği kaydedildi.

2012-13 sezonunda geçici olarak Chelsea'nin başına geçen Benitez'in yıldızı taraftarlarla barışmamıştı. Newcastle United'ın başına Championship'teyken 2016'da geçen ve takımı Premier Lig'e çıkaran Benitez, sonraki sezonlarda ekibinin ligi 10. ve 13. sırada tamamlamasını sağlamış