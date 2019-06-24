Benitez'in yeni durağı Çin ya da Chelsea olacak

Fenerbahçe'nin, orta sahadaki yoğunluktan dolayı Ozan Tufan'ı 1 yıl daha Alanyaspor'a kiralayabileceği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon yapılan başarısız transferlerin ardından tüm yetkileri eline alan Başkan Ali Koç'un önce Frankfurt ardından da Londra'ya gittiği ortaya çıktı.

Senegalli golcü Diagne'yi 15 milyon euroya Al-Nasr'a satmaya hazırlanan Galatasaray, forvet bölgesi için 5 aday belirledi.

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Kolarov'da sıkıntı çıktı

Fenerbahçe'nin İstanbul'a kadar getirdiği ve anlaşma sağladığı Romalı sol bek Kolarov'da sıkıntı çıktı. İnter ve Napoli'nin de tecrübeli futbolcunun peşinde olduğu öğrenildi.