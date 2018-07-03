Bentancur: Cavani oldukça iyi durumda

Son 16 turundaki Portekiz maçında etkili bir oyun sergileyen Uruguaylı Rodrigo Bentancur, çeyrek finaldeki Fransa maçı öncesi kameraların karşısına geçti.

KOLAY MAÇ OLAMAYACAK

Fransa'nın takım oyunundan övgüyle söz eden 21 yaşındaki oyuncu "Fransa iyi bir görüntü sergiliyor. Ne kadar kaliteli bir ekip olduklarını kanıtladılar. Oldukça süratli ve kompakt oynuyorlar. Bu gerçekten inanılmaz. Biz de onları iyi çalışıyoruz. Kolay bir maç olmayacak ancak biz de çıkıp en iyi bildiğimiz işi yapacağız. Bir üst tıra çıkabilecek kapasiteye sahibiz. Neler olacağını bekleyip göreceğiz." ifadelerini kullandı.

CAVANİ İYİ DURUMDA

Portekiz maçının tartışmasız yıldızı Edinson Cavani'nin sakatlığına değinen Bentancur "Cavani gayet iyi durumda. Son antrenmanda yenileme çalışması yaptı ve açıkçası iyi görünüyordu. Önümüzdeki günlerde kendini nasıl hissettiğini göreceğiz ancak ben herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum." dedi.

Rodrigo Bentancur, Rusya'daki turnuvada şu ana dek 306 dakika sahada kalırken takımına 1 asistlik katkı yapmayı başardı.