Benzema: Ben Arfa Messi ayarında

Karim Benzema, Canal Football Club'a verdiği röportajda Paris Saint-Germain'de kadroya giremeyen Hatem Ben Arfa'ya övgüler yağdırdı. Real Madrid'in yıldızı Benzema, "Hatem Ben Arfa kalite açısından Messi ayarında" dedi.

"BEN ARFA KALİTESİ ORTADA"

Lyon'da yıldızı parlayan Ben Arfa, Marsilya'ya transferi sonrası düşüşe geçmiş, buradan gittiği Newcastle'da da aradığını bulamamıştı. 2015-16 sezonunu Nice'te geçiren, 34 lig maçında 17 gol ve 6 asistle parlak bir grafik çizen 1987 doğumlu futbolcu, geçen sezon PSG'de sadece beşi ilk 11'de olmak üzere 23 lig maçında skora yalnızca 1 asist katkıda bulunmuştu.

Bu sezon ise teknik direktör Unai Emery'den formayı hiç alamayan Ben Artfa, Paris'te kötü günler geçiriyor. Biraz da bu nedenle vatandaşına destek vermek isteyen Benzema;"Hatem Ben Arfa'nın kalitesi ortada. Nice'te topla ne kadar fark yaratabildiğini gösterdi. Bence kalitesi Messi ayarında ama doğru seçimler yapamadı. Buradan kaybetti" değerlendirmesini yaptı.