Benzema: Galatasaray ve Barcelona maçları çok önemli

Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, İspanyol Haber Ajansı EFE'ye konuştu.

İşte Benzema'nın Mahou Beş Yıldızlı Oyuncu Ödülü'nü aldıktan sonra yaptığı açıklamalar:

"KISA SÜRE İÇİNDE TÜM MAÇLARIMIZI KAZANACAK SEVİYEYE GELECEĞİZ"

"Şu anda performans olarak iyiyim. Takım olarak moralimiz yüksek. Adım adım seviyemizi yükseltiyoruz. Kısa süre içerisinde tüm maçlarımızı kazanacak seviyeye geliriz."

Ekim ayının kendileri için önmeli olduğunu belirten Benzema, "Önümüzde çok zorlu maçlar olacak. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve ligde Barcelona ile oynayacağız. Bizim için bu ay çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde sorun yaşamamak için tüm maçlarımızı kazanmak zorundayız. Önümüzdeki tüm maçlara hazırız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.