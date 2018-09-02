Benzema Ronaldo'yu geçti Real yine kazandı

Şaşırtıcı bir şekilde Cristiano Ronaldo'yu Juventus'a sattıktan sonra akıbeti merak edilen Real Madrid'de işler yolunda gözüküyor. Takım La Liga'da sezona 3'te 3 yaparak başlarken, Fransız santrfor Karim Benzema önemli bir başarıya imza attı.

BENZEMA 33 FARKLI TAKIMA GOL ATTI

Dün, Real Madrid'in Leganes'i Santiago Bernabeu'da 4-1 yendiği karşılaşmada 2 gol atan Benzema, kariyerinde 33. farklı La Liga takımına gol atmayı başardı. Ronaldo'da bu sayı 32'ydi. Lig genelinde ise rekor 36 farklı takıma gol atan Lionel Messi'ye ait.

Ligde üç maçta 10 gol bulan ve sadece 2 gol yiyen Real Madrid'de Benzema'nın formu dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezonlarda gol yollarındaki başarısızlığı ile tartışmalara konu olan 30 yaşındaki forvet oyuncusu, "Ronaldo'suz ilk sezonunda" 3 lig maçında 4 gol atmayı başardı ve pozitif futbolu ile alkış aldı.