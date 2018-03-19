Benzema'dan Valbuena'ya: Kendi elini sık

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, geçtiğimiz gün Fransa'dan Le Parisien'e yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. .
ELİNİ SIKARIM DEMİŞTİ
Valbuena, kendisine seks kasediyle şantaj yapan Benzema'yla ilgili "Yarın karşılaşsak elini sıkarım. Kendisiyle sorunum yok." ifadelerini kullanmıştı.
Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'ya sosyal medyadan yanıt verdi.
KENDİ ELİNİ SIK
Valbuena söyleşisini Instagram hikaye bölümünden paylaşan Benzema ise "Kendini elini sık" diyerek Fenerbahçeli oyuncuyu tersledi.