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Benzema'dan Valbuena'ya: Kendi elini sık

Real Madrid'in Fransız futbolcusu Karim Benzema, Valbuena'nın verdiği röportaja, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

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Benzema'dan Valbuena'ya: Kendi elini sık

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, geçtiğimiz gün Fransa'dan Le Parisien'e yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. .

ELİNİ SIKARIM DEMİŞTİ

Valbuena, kendisine seks kasediyle şantaj yapan Benzema'yla ilgili "Yarın karşılaşsak elini sıkarım. Kendisiyle sorunum yok." ifadelerini kullanmıştı. 

Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'ya sosyal medyadan yanıt verdi. 

KENDİ ELİNİ SIK

Valbuena söyleşisini Instagram hikaye bölümünden paylaşan Benzema ise "Kendini elini sık" diyerek Fenerbahçeli oyuncuyu tersledi. 

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