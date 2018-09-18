Benzia, Beşiktaş maçını bekliyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Benzia, ona duyulan güveni Konyaspor maçında boşa çıkarmadı. Takımla ilk maçına çıkmasına rağmen hazır görüntüsüyle tam not alan Cezayirli futbolcu, Beşiktaş derbisini iple çekiyor.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ BEKLİYORUM

90 dakika boyunca sahada takımının başarısı için ter döken yıldız oyuncu, "Takımla sadece 3-4 idmana çıkma fırsatı buldum. Ancak İstanbul'a hazır gelmiştim. Futbolun dili her yerde aynı. Konyaspor maçı benim açımdan olumlu geçti. Güzel bir akşamdı. Şimdi artık sabırsızlıkla Beşiktaş derbisini bekliyorum. Coşkulu taraftarımızın önünde galip gelip, önce Avrupa Ligi'nde ardından da Süper Lig'deki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.